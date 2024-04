Barbara d' Urso Rai o Discovery? Delude mancata ospitata a Belve

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 27 aprile 2024) Attesa e mistero intorno al futuro did'in tv. Orfana di Pomeriggio Cinque, ha già annunciato il ritorno sul piccolo schermo, ma senza dare altri dettagli. In questa stagione tv, ormai agli sgoccioli, la conduttrice si è goduta in maniera totale il ruolo di nonna della piccola Matilde, figlia del suo primogenito Giammauro, che il prossimo agosto compirà due anni. Di recente, avvistata a un aperitivo in occasione del Salone del Mobile di Milano, Maria Carmela ha alzato il calice e ha brindato al suo futuro. Una gola profonda di Viale Mazzini, come riportato dal settimanale NuovoTv, ha spifferato che la rivedremo in Rai: ma sarà davvero così? Da quando è stata fatta fuori da Mediaset,ha dovuto attendere la scadenza del contratto con l'azienda di Pier Silvio Berlusconi prima di fare una sua...