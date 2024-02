Capanni balneari | via libera alle aree apposite dove costruirli | la decisione della giunta

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ravenna, 27 febbraio 2024 - Importantissime novità nella questione legata ai. Si è finalmente tenuto l'incontro tra l'a ss ociazionestiAps e lacomunale di Ravenna, dopo le proteste contro l'ordine di demolizione di ben 74del territorio, e si è risolto con un importante compromesso. Da questo momento in poi, si provvederà a cercareper ospitare e valorizzare le strutture. La situazione Nella giornata di sabato 24 febbraio si sono accese le lamentele per l'ordinanza comunale che prevede la demolizione di 74, destinati alla pesca ma ritenuti abusivi e dannosi per il territorio. Circa 150 manifestanti si sono ritrovati davanti al Bagno ...

