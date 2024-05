Autovelox non omologati - multe Ztl da non pagare | Oltre il 90% di vittorie

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il tema deglie, in generale, dellefrutto di controllo automatizzato via telecamera, è di colpo tornato attuale. L’argomento non è mai svanito, certo, ma ora sorgono dubbi non di poco conto sulla validità delle sanzioni comminate. Abbiamo già affrontato il tema ma un aggiornamento è necessario, dal momento che nel mirino non ci sono unicamente le telecamere del controllo velocità.non valide È rapidamente e comprensibilmente divenuta virale l’intervista rilasciata da Giorgio Marcon a Quotidiano Nazionale. Questi è un consulente di Centro Tutela legale, che garantisce assistenza agli automobilisti in fase di ricorso. Marcon è impegnato nel settore della sicurezza stradale da molti anni ed è certo del fatto che nessunin Italia sia a norma. Mancherebbero i requisiti necessari, non avendo ...