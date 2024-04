Il ricorso per le multe autovelox conviene solo a chi l’ha fatta grossa Altrimenti avere ragione costa molto più della sanzione da pagare

(Di martedì 30 aprile 2024) Se uno legge con attenzione l’ordinanzaCorte di Cassazione del 18 aprile scorso sugli, c’è più di un particolare che rischia di spegnere l’entusiasmo delle prime ore dei tartassati dalleper l’eccesso di velocità su strade e autostrade. Come si sa ilè stato vinto dal multato, e la Cassazione ha ritenuto illegittima labasata su apparecchiatureperché non omologate come prevedeva invece la legge. Il primo particolare che salta all’occhio è il nome del cittadino che ha trionfato sui vigili del comune di Treviso. Si chiama Andrea Nalesso ed è un avvocato. Ha potuto difendersi daperfino davanti alla Cassazione dopo averlo fatto davanti al Giudice di Pace e nel 2021 davanti alla sezione civile del Tribunale di ...

Roma, 29 aprile 2024 – Autovelox non a norma e quindi multe illegittime. Lo sostiene ad esempio Giorgio Marcon, consulente tecnico del "Centro tutela legale" che assiste automobilisti in tutta Italia. Ma perché? Ecco i 4 punti del ragionamento. 1. Certificazione metodologica legale La ...

Milano, 29 aprile 2024 – dove saranno i controlli della velocità effettuati dalla Polstrada lombarda durante il lungo Ponte del Primo Maggio 2024? E, se vi concedete una gita, in Liguria o Piemonte? Come ogni settimana la Polizia di Stato ha pubblicato strade e giorni dove gli agenti ...

Roma, 29 aprile 2024 – "Nessun autovelox in Italia è a norma. Neppure Photored, etilometri e telecamere che sorvegliano l'ingresso nelle Ztl, le zone a traffico limitato, potrebbero fare multe ". autovelox e caos multe : cos'è la verifica metrologica e cosa può accadere ora Giorgio Marcon, ...

autovelox, l'esperto: "In Italia nessuno è a norma, anche le multe per la Ztl sono illegali" - Giorgio Marcon è un esperto di elettronica e lavora nel Centro Tutela Legale che assiste gli automobilisti nei ricorsi contro gli autovelox in tutta Italia; secondo lui "nessun autovelox in Italia è a ...



Chieri, bufera sul nuovo autovelox: «Diecimila multe in due mesi. Una signora ne ha ricevute 48» - Diecimila sanzioni nel giro di due mesi. Cittadini sul piede di guerra contro il dispositivo di strada Fontaneto. La consigliera d'opposizione Sacco:«Questo non è pensare alla sicurezza ma un modo per ...



LA CLASSIFICA DELLE multe – FIRENZE LA PIU' "COSTOSA", A MODENA NON SI PAGA - Già a marzo erano usciti i dati 2023 sulle multe a Modena: 21 milioni e 153mila euro di ammende per gli automobilisti di passaggio in città, "sorpresi" soprattutto dagli autovelox fissi della tangenzi ...

