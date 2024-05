Il tema degli Autovelox e, in generale, delle multe frutto di controllo automatizzato via telecamera, è di colpo tornato attuale. L’argomento non è mai svanito, certo, ma ora sorgono dubbi non di poco conto sulla validità delle sanzioni comminate. Abbiamo già affrontato il tema ma un aggiornamento ... Continua a leggere>>

autovelox della discordia, 10mila multe in due mesi. Il sindaco: "Paghino" - Sono giorni agitati nel Comune di Chieri, piccolo centro in provincia di Torino, dove un autovelox "cecchino" sta erogando multe in serie: nello specifico, il dispositivo è installato sulla "strada ...

Continua a leggere>>

Telepass in aumento: nuovi costi e offerte - A partire da luglio 2024 cambiano i costi dei servizi Telepass, che ha in programma sensibili rincari per il canone mensile.

Continua a leggere>>

Come scoprire se l’autovelox è omologato: questo può farti vincere il ricorso per non pagare la multa - Le multe degli autovelox sono temute da tutti gli automobilisti, ma c'è un modo per verificare che la multa sia valida.

Continua a leggere>>