Atletica - Leonardo Fabbri già in clima Giochi! Miglior lancio europeo dal 1988

(Di giovedì 2 maggio 2024) La stagione all’aperto è iniziata da qualche settimana e soprattutto dai lanci non si sono fatte attendere le prestazioni sontuose che speriamo ci accompagnino per tutta la stagione. Così ha deciso di partecipare al festival dei grandi risultati anche, pesista italiano candidato a diventare ile della storia azzurra. Ieri era impegnato a Modena e ha scagliato l’attrezzo a 22.88m: si è trattato deldaled è andato a soli 3cm dal record italiano di Andrei. Tra l’altro, è già salito in cima ai ranking mondiali stagionali. Insomma, un inizio di stagione capolavoro.: “E pensare che avevo la febbre a 38 da due giorni…”– ...

La stagione su pista di Nadia Battocletti inizia con un doppio impegno ravvicinato, tra Milano e Modena , sui 1500 . L'azzurra sarà in gara sabato 27 aprile nell'edizione numero 13 della Eset Walk and Middle Distance Night all'Arena Civica Gianni Brera, prima di tornare a gareggiare mercoledì 1° ...

Mattia Furlani inizierà la propria stagione all'aperto in Cina. Il giovane fuoriclasse laziale sarà infatti uno dei protagonisti della seconda tappa della Diamond League , il massimo circuito internazionale itinerante di Atletica leggera. L'appuntamento è per sabato 27 aprile a Suzhou (Cina), dove ...

Nadia Battocletti si appresta a fare il proprio esordio stagionale. La trentina sarà infatti impegnato sabato 27 aprile a Milano in occasione della tredicesima edizione della Eset Walk and Middle Distance Night all'Arena Civica Gianni Brera. La primatista italiana di 3000 metri, 5000 metri, 5 km, ...

Sprint: Ali a Dubai, Desalu a Milano - Di nuovo in gara due azzurri dello sprint. È la seconda uscita dell'anno nei 100 metri per Chituru Ali che venerdì scende in pista a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dopo l'ottimo esordio sulla dista ...

atletica Frascati scatenata al "Trofeo Liberazione": scorpacciata di podi in tutte le categorie - Tempo di lettura 2 minuti Clicca e condividi l'articolo Frascati (Rm) – L'atletica Frascati si è scatenata nel "Trofeo Liberazione", tradizionale appuntamento con cui si apre la stagione in pista all' ...

