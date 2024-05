Arnautovic - quale futuro con l’Inter? Doppio dubbio per l’attacco

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 2 maggio 2024)è tornato alad agosto, ma il suo rendimento non è stato certo eccezionale. Ora si cominciano a fare le valutazioni suldella prossima stagione e Sport Mediaset mette inla sua permanenza. Ecco gli scenari in avanti. IN USCITA? – Di certo non si può dire che non sia un portafortuna. Markoha giocato due stagioni ale ha portato cinque trofei: nella prima il Triplete, di cui fu grande protagonista più nei festeggiamenti che in campo, in questa Serie A e Supercoppa Italiana. Anche se non è certo uno dei fattori decisivi della conquista dello scudetto. Appena due gol in Serie A, su ventiquattro presenze, più altrettanti in Champions League (fra cui quello illusorio con l’Atlético Madrid). Pochi, per quello che doveva essere il terzo ...