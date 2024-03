Serie A | L’Inter perde Arnautovic per la sfida del Metropolitano e Carlos Augusto è in dubbio

(Di domenica 10 marzo 2024) 2024-03-10 13:21:13 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Eha chiuso la gara di Bologna con una vittoria di misura grazie al gol di Yann Bisseck al 38?: tre punti che sono una notizia positiva in una giornata in cui Inzaghi potevare fino a due giocatori per infortunio. Uno di loro è quasi certamente l’attaccante austriaco Markoe l’altro,, attende cosa diranno gli esami medici del caso.. Due giocatori che, se confermata la loro assenza, potrebbero non arrivare al ritorno degli ottavi di finale alla Civitasha una stiramento del flessore della coscia destraIl che è molto preoccupante, soprattutto considerando che l’austriaco era stato ...

