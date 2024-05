Antonella Clerici ci ricasca e commette una nuova gaffe culinaria | Il baccalà alla mign***a

(Di giovedì 2 maggio 2024) In puntata a È sempre mezzogiornoha commesso una: "il": il momento esilarante L'articolo proviene da Novella 2000.

Per più di un anno il Sugo Gate è andato avanti tra ipotesi fantasiose e rumor di ogni tipo (sono stati fatti nomi di decine di artisti). Antonella Clerici nell’intervista rilasciata a Belve ha svelato il mistero e ha fatto il nome del famoso cantante che l’avrebbe derisa alle sue spalle: Ligabue. ... Continua a leggere>>

In apertura di puntata a È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici lancia una Nuova frecciatina dopo l'ormai celebre "sugo-gate" L'articolo Antonella Clerici perdona ma non dimentica! Nuova frecciatina dopo il “sugo-gate” (VIDEO) proviene da Novella 2000. Continua a leggere>>

Antonella Clerici è sempre stata molto attaccata alla sua famiglia, alla quale cerca di dedicare gran parte del suo tempo per via dei numerosi impegni televisivi. Eppure, ogni tanto bisogna saper gestire anche qualche imprevisto. È proprio quello che è accaduto alla conduttrice negli ultimi ... Continua a leggere>>

Da Ilenia Pastorelli ad Antonella Clerici Con la terza puntata ha suscitato non poca ilarità Ilenia Pastorelli , vincitrice di un David di Donatello grazie a Lo chiamavano Jeeg Robot , che senza ...

Continua a leggere>>

Le rivelazioni: Ilenia Pastorelli e Antonella Clerici Ilenia Pastorelli: 'Se arriva il bonifico sono sempre a mio agio' - Belve 16/04/2024 Watch this video on YouTube Qui abbiamo per forza di cose un ...

Continua a leggere>>