Anticipazioni Amici Serale 4 maggio - tutti gli spoiler | eliminato e semifinalisti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sabato 4va in onda in prima serata su Canale 5 la settima puntata deldi23. Il talent show condotto da Maria De Filippi si sta quindi avviando alla conclusione: la finale si svolgerà in diretta domenica 18, mentre la semifinale è in programma per domenica 12per evitare lo scontro di sabato 11su Raiuno con la finale dell'Eurovision Song Contest 2024. Dove, peraltro, a rappresentare l'Italia ci sarà la già "Amica di Maria" Angelina Mango. Cosa è successo nella settima serata di? La puntata è stata registrata giovedì 2e proprio in questa occasione sono finiti al ballottaggio due protagonisti assoluti di questa edizione del programma. Dopo il cantante Ayle, i ballerini Kumo, Nicholas, Giovanni ...