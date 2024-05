Anticipazioni Amici 23 - 4 maggio 2024 | chi è al ballottaggio e rischia l’eliminazione

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sabato 4andrà in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata del serale di23. La finale è ormai sempre più vicina. Questo sarà il terzultimo appuntamento in cui le squadre si sfideranno e i ragazzi saranno giudicati, come sempre, da Giuseppe Giofré, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Sicuramente non mancheranno tanti ospiti così come non mancheranno le emozioni speciali. Chi sarà andato al? Chi sarà stato eliminato e non potrà partecipare alla semifinale del talent? Se proprio non riuscite ad attendere sabato sera, in questo articolo siamo in grado di darvi tutte ledi quello che vedremo. La puntata in questione, infatti, è stata registrata proprio oggi. Andiamo a vedere tutti gli spoiler!23, gli ospiti di sabato 4 ...