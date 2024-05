(Di giovedì 2 maggio 2024) Apple deve adeguareil sistema operativo dei tablet, come già avvenuto per iOS, per rispettare il Digital Markets Act europeo. L’azienda ha 6 mesi per mettersi in regola

La Commissione europea ha designato Apple come gatekeeper anche per iPadOS , accusando l'azienda di monopolio illegale su smartphone e tablet Continua a leggere>>

Apple ha sei mesi di tempo per far sì che iPadOS sia in linea con le nuove regole del Digital Markets Act Continua a leggere>>

iOS 18: maggiore integrazione tra Calendario e Promemoria - Le ultime indiscrezioni suggeriscono che con l'arrivo di iOS 18 l'app Calendario andrà finalmente a supportare i task dell'app Promemoria.

Continua a leggere>>

Apple iPad 10a gen in offerta su Amazon: c'è lo sconto del 36%, super prezzo - Completo in tutto, l'iPad base di 10a generazione è perfetto per prendere appunti in classe e anche per l'intrattenimento. Oggi è in offerta con un super sconto.

Continua a leggere>>

anche su ipados si potranno installare app da altri store digitali - Apple deve adeguare anche il sistema operativo dei tablet, come già avvenuto per iOS, per rispettare il Digital Markets Act europeo. L’azienda ha ...

Continua a leggere>>