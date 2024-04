Apple - anche iPadOS nel mirino della Commissione europea | monopolio illegale su smartphone e tablet

Apple è Caccia dell’intelligenza artificiale migliore per l’iPhone del futuro. Cupertino infatti non solo sta tratta ndo con Google, ma di recente ha intensificato i contatti anche con OpenAI , con la quale avrebbe iniziato a discutere i termini per un possibile accordo teso a integrare le sue ... Continua a leggere>>

anche iPadOS deve rispettare il Digital Markets Act - La Commissione europea ha stabilito che iPadOS deve rispettare il Digital Markets Act, nonostante non raggiunga i requisiti minimi richiesti.

Continua a leggere>>

apple Vision Pro: Cala l’Interesse ma cresce l’uso Professionale - L'apple Vision Pro, ovvero il primo visore di apple che combina la realtà aumentata e la realtà virtuale, ha suscitato diverso scalpore. Tuttavia, a distanza ...

Continua a leggere>>

AirPods Pro 2 in offerta con un OTTIMO PREZZO su Amazon (anche in 5 rate) - Le apple AirPods Pro 2 sono in offerta su Amazon, con uno sconto netto rispetto al prezzo consigliato e possibilità di acquisto in 5 rate.

Continua a leggere>>