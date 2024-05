Anche Rangnick dice no - il Bayern Monaco sta diventando lo zimbello del calcio tedesco Süddeutsche

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 2 maggio 2024) Nel mentre ilsi gioca il prosieguo della Champions contro il Real Madrid, con Tuchel in panchina, il suddettosta“lo” del. Perché nessuno, pare, vuole prendersi quella panchina. La scelta numero tre, data praticamente per fatta da tutti, ha detto no: non sarà nemmeno Ralfil nuovo allenatore. “Non solo – scrive laZeitung – il grandenon ha avuto l’allenatore dei suoi sogni, Xabi Alonso; non solo decide poi che un ritorno di Julian Nagelsmann, licenziato solo nella primavera del 2023, è un’opzione (dopo di che prolunga la sua posizione di allenatore della nazionale); non solo, il terzo candidato, rappresenta ...