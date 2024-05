Anche quest’anno Meloni fa un regalo alle imprese | altro che donna del popolo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024)il Governosi è sbattuto per mettere sul tavolo un bel. No, non è il salario minimo, tantomeno di 10 € l’ora, urgenza e necessità che rivendichiamo da tempocon una Legge di Iniziativa Popolare già depositata in Parlamento e lasciata languire in un cassetto della X Commissione Senato, tanto dalla maggioranza dell’ultradestra quanto dopposizioni. Che però si scopre che il 30 aprile, pure loro alla vigilia del 1° maggio, hanno depositato presso la Cassazione una propria Legge di Iniziativa Popolare per un salario minimo di 9 € l’ora. Siamo pur sempre in tempi di campagna elettorale… No, non è l’eliminazione di alcune delle norme che hanno costruito la giungla della precarietà che lavoratori e lavoratrici soffrono sui posti di lavoro. Non è ...