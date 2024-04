Serafini - perché quest’anno competeva? | Anche il prossimo anno l’Inter competerà col Milan!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 25 aprile 2024), giornalista e tifoso del, prova a pensare già alla prossima stagione mettendo il Diavolo come principale competitor del. SICURO ? Lucaa Radio Sportiva prova a reagire dopo il derby e lo scudetto in faccia: «Conte? Al Napoli c’è da fare una rivoluzione, Atalanta e Fiorentina sono lontane, la Juventus è il cantiere più aperto, ma i portoni in termini di mercato sono sigillati e sbarrati. Dunque, ilsembra la pista più concreta. E il competitor delper la prossima stagione non può che essere il, ma o lavora in questa direzione orivince il campionato nuovamente con 20 punti di vantaggio». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...