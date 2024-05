Amadeus irriconoscibile - la replica a Presta è pesantissima | Pinocchio L' ex manager risponde

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 2 maggio 2024) L'intervista rilasciata da Lucioal Giornale contenente tutti i dettagli sulla fine del suo rapporto professionale conha fatto parlare molto nei giorni scorsi e continua a far discutere. La versione dei fatti dell'ex agente dello showman che è in procinto di lasciare la Rai per...