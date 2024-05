(Di giovedì 2 maggio 2024)(Agi per Us Rai) Sibillino ma non troppo. Se Lucioha sfoderato gli artigli con un’intervista in cui ha raccontato la sua, compresi alcuni dettagli controversi,ha scelto di non rispondere aperta. Oggi sul suo profilo Instagram è apparsa, però, in una storia una frase di Dostoevskij che sembra proprio rivolta all’ex manager. Si legge: “Chia sealdi nonpiù la, nè in senè intorno a sè”. Il sottofondo della storia è una colonna sonora ...

L'intervista rilasciata da Lucio Presta al Giornale contenente tutti i dettagli sulla fine del suo rapporto professionale con Amadeus ha fatto parlare molto nei giorni scorsi e continua a far discutere. La versione dei fatti del L'ex agente dello showman che è in procinto di lasciare la Rai per... Continua a leggere>>

L'intervista rilasciata da Lucio Presta al Giornale contenente tutti i dettagli sulla fine del suo rapporto professionale con Amadeus ha fatto parlare molto nei giorni scorsi e continua a far discutere. La versione dei fatti del L'ex agente dello showman che è in procinto di lasciare la Rai per... Continua a leggere>>

amadeus: «Chi mente a se stesso e presta ascolto alle proprie menzogne arriva al punto di non distinguere più la verità». Frecciata a presta - Sibillino ma non troppo. Se Lucio presta ha sfoderato gli artigli con un’intervista in cui ha raccontato la sua verità, compresi alcuni dettagli controversi, amadeus ha scelto di non rispondere aperta ...

Continua a leggere>>

amadeus, frecciata al veleno contro Lucio presta: “Mente a sé stesso”. L’ex manager non ci sta - Il conduttore, ormai prossimo allo sbarco su Nove, ha risposto con una storia sui social alle parole del suo ex agente (che ha risposto) dandogli del bugiardo ...

Continua a leggere>>

amadeus e presta, battibecco social: “Menti a te stesso” VS “Fatti non parole” - amadeus e il suo ex manager Lucio presta si affrontano in una lite social in cui non si risparmiano (tra le righe) le accuse ...

Continua a leggere>>