Altro che app di dating | un tempo gli amori nascevano all' Esselunga di viale Papiniano a Milano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Pranzare e cenare con un buon vino o bersi uno o più cocktail all’ora dell’aperitivo è un’abitudine per gran parte di coloro che fanno parte della Generazione X e di quella dei Millennial, caratteristica poco condivisa, almeno sembra, dagli appartenenti alla GenZ che tendono verso una certa sobrietà. C’è chi la definisce dry January, chi sober curiosity e chi ancora trend NoLo, ma qualunque forma si usi, tutte significano che bere alcolici nel 2024 non è più di moda. Una tendenza alla quale si adatta piano piano anche l’alta cucina, come nel caso del ristorante tre stelle Pic, fondato dalla chef francese Anne-Sophie Pic nel sud-est della Francia. Come ha raccontato proprio lei in un'intervista, l'idea le venne durante la gravidanza quando ai pasti poteva bere solo acqua. Fu proprio in quel periodo che ideò un infuso a base di caffè brasiliano e lo servì in un bicchiere di vino per ...