Dopo Amadeus | parte la gran girandola di nomi | chi altro può andare al Nove

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 17 aprile 2024)di movimenti in tv,l’addio di. Ilvia vai di conduttori e volti noti potrebbe non essere finito quiilde colpo di Discovery che s’è portato a casa, per il suo canale, il mattatore degli ultimi cinque Festival di Sanremo. La Worner Bros però potrebbe non fermarsi qui. Il gruppo pare stia puntando a rinnovare il suo palinsesto con l’obiettivo di accrescere il proprio appeal e la propria presenza sul mercato. A conferma di ciò, come riportato da “La Stampa“, nel mirino dei dirigenti ci sarebbero altre figurine come Belen Rodriguez, Rosario Fiorello (a gettone) e Barbara D’Urso. Leggi anche:come la Ferragni: un padreterno di cartone di Max del Papa Discovery avrebbe messo in campo una politica di ingaggi ...