Alta tensione tra Turchia e Israele | Ankara blocca gli scambi commerciali con Tel Aviv

La Turchia ha sospeso a partire da oggi le sue relazioni commerciali con Israele. Lo ha annuncia to il ministero del Commercio turco, dopo che nelle scorse ore la notizia era già stata diffusa dall'agenzia Bloomberg citando fonti di Ankara. "Le esportazioni e importazioni nei confronti di Israele ...

Proiettili di gomma sui manifestanti all'università dell'Arizona. Secondo il leader di Hamas Sinwar, "la proposta di tregua a Gaza sul tavolo non è una proposta egiziana, ma una proposta israeliana sotto mentite spoglie'". Microsoft, 2,2 miliardi di dollari in 4 anni nella AI in Malaysia