Alopecia da stress | perché succede e come guarire velocemente

Se tutto ciò che vogliamo è ricreare i trend più virali in fatto di acconciature, è chiaro che avremmo bisogno di un buon phon . Stando ai sondaggi, però, sembra che tra i gesti beauty meno sopportati ci sia proprio quello di asciugare i capelli . Come unire, allora, l'utile al dilettevole? Semplice, ... Continua a leggere>>

L’ansia, problematica sempre più diffusa nella società, può manifestarsi in una grande varietà di forme, perfino sui capelli: da un punto di vista scientifico è interessante osservare gli effetti Come l’ansia, se non trattata per tempo, possa ripercuotersi anche sulla salute dei capelli. ...

Continua a leggere>>