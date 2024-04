I phon intelligenti | di ultima generazione | per un' asciugatura dei capelli senza stress e danni

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di sabato 6 aprile 2024) Se tutto ciò che vogliamo è ricreare i trend più virali in fatto di acconciature, è chiaro che avremmo bisogno di un buon. Stando ai sondaggi, però, sembra che tra i gesti beauty meno sopportati ci sia proprio quello di asciugare i. Come unire, allora, l'utile al dilettevole? Semplice, con gli airdryer dal quid in più