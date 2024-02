Arezzo | nasce la squadra di calcio a cinque di soli preti | è la prima volta in Italia | sarà affidata ad un ex vice allenatore di Cosmi all’Udinese

Una grande emozione ieri, 26 dicembre 2023, a Gricignano , nel comune di Sansepolcro in provincia di Arezzo , per la nascita di un agnellino proprio ... ()

Tanti: “Rete pediatrica Toscana, aderisco alla petizione" “La Regione Toscana, ad oggi, dedica alle cure pediatriche un solo articolo di legge e lo fa nell'attribuire al Meyer una posizione di rilievo per assicurare un ...

Cna ingaggia la scalpellina. Presto aprirà una bottega: "Felice di restare in vallata" Alice Fantoni ha rinunciato all’offerta di lavoro in Vaticano e ora è pronta alla svolta. La direttrice Anasetti: "Il suo messaggio è quello giusto per tutti i giovani".

Nasce la squadra di calcetto dei parroci, la panchina affidata a Mario Palazzi Arezzo, 14 febbraio 2024 – Chiamatela pure la rappresentativa dei parroci aretini. È la nuova realtà calcistica che verrà presentata tra pochi giorni in Diocesi ma che ha già catturato l’attenzione ...