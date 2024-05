Alien | Romulus - uno sguardo ravvicinato allo xenomorfo nella nuova foto

Il 14 agosto arriverà nei cinema italiani Alien : Romulus e il regista Fede Alvarez ha condiviso online un video dal set per celebrare l' Alien Day. Per festeggiare l' Alien Day, il regista Fede Alvarez ha condiviso online un video dal set di Alien : Romulus , il film in arrivo il 14 agosto nelle sale ... Continua a leggere>>

Il 26 aprile il Comicon di Napoli 2024 ospiterà il talk ' Alien Day: 45 anni di terrore dallo spazio profondo. Ed è solo l'inizio...', in attesa dell'arrivo di Alien : Romulus , dal 14 agosto nelle sale italiane. Il 26 aprile è il giorno dell' Alien Day. Per l'occasione, al Comicon di Napoli 2024 si

Potrebbe arrivare nei cinema il secchiello per i pop corn targato Alien che riprende la testa di uno xemorfo dando l'impressione che un Alieno vi stia mangiando il braccio mentre afferrate i vostri pop corn! EXCLUSIVE: Here's your first look at the 'Alien: Romulus' Xenomorph popcorn bucket!

