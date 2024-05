Alessio Coronas Forza Italia | Un algoritmo non può fermare la buona informazione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 2 maggio 2024) Fiumicino, 2 maggio 2024 – “In qualità di capogruppo dial consiglio comunale di Fiumicino, esprimo pieno sostegno a ilfaroonline.it, per la censura di post da parte di Facebook. Gli algoritmi della piattaforma, incapaci di distinguere tra contenuti inappropriati e giornalismo serio, hanno impedito la diffusione di articoli fondamentali per il dibattito pubblico. Chiedo a Facebook di adottare immediatamente politiche più trasparenti e rispettose della libertà di stampa, essenziali per mantenere una società democratica e ben informata”, afferma. “Supportiamo l’impegno di ilfaroonline.it nel cercare alternative che garantiscano una distribuzione di notizie libera e non vincolata da algoritmi arbitrari. È essenziale che le piattaforme digitali lavorino a favore del giornalismo, non contro di ...