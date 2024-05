Al Policlinico di Catania i primi due interventi al mondo di oftalmoplastica con l’utilizzo del visore Apple

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 2 maggio 2024) Pubblicato il 2 Maggio, 2024 L’Azienda Ospedaliero Universitaria“G. Rodolico – San Marco” ha segnato un importante traguardo eseguendo la prima seduta operatoria aldicondelcommercialeVision Pro. Si tratta di una tecnica innovativa realizzata proprio con l’ausilio di questo dispositivo all’avanguardia non ancora commercializzato in Europa, che offre notevoli benefici di carattere sanitario oltre che economico. In particolare sono stati due glirealizzati in via sperimentale dall’équipe della Clinica Oculistica diretta da Teresio Avitabile, entrambi andati a segno con gran successo e grande soddisfazione dei sanitari. A realizzarli nella sala operatoria delerano ...