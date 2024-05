Aggredito a bastonate durante una lite | muore 18enne

E’ morto questa mattina un richiedente asilo 18enne proveniente dal Gambia, Aggredito la sera del 30 aprile in pieno centro a Canelli, nell’Astigiano, sotto gli occhi dei passanti. Il giovane era ospite del Cas di Cassinasco. Immediatamente trasportato all’ospedale di Alessandria per lui non c'è ...

