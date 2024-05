Aggredito a bastonate durante una lite - muore 18enne

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 2 maggio 2024) E’ morto questa mattina un richiedente asiloproveniente dal Gambia,la sera del 30 aprile in pieno centro a Canelli, nell’Astigiano, sotto gli occhi dei passanti. Il giovane era ospite del Cas di Cassinasco. Immediatamente trasportato all’ospedale di Alessandria per lui non c'è stato nulla da fare. Stando alle prime ricostruzioni sarebbe statoda un gruppo di altri...