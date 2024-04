(Di sabato 6 aprile 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato unche si inserisce nel quadro dell’iniziativa “Sud”, la strategia avviata già dallo scorso anno per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari negli apprendimenti nelle aree del Mezzogiorno.Ilprevede per legià individuate nel piano diSud, e che presentino maggiorità in termini di competenze degli alunni, l’attivazione di ulteriori azioni die di accompagnamento ad opera degli enti di ricerca del Ministero. L’obiettivo è il miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti, la formazione del personale scolastico, in particolare sui processi di valutazione e di autovalutazione ...

Mancano 25 giorni alla scadenza dei contratti di circa 6.000 collaboratori scolastici ( PNRR e Agenda Sud) e il Governo non ha ancora trovato una soluzione . L'articolo Proroga contratti ATA PNRR e ... (orizzontescuola)

Un emendamento al decreto PNRR presentato dalle forze politiche della maggioranza e che andrà in votazione settimana prossima , probabilmente il 9 aprile, Proroga i contratti dei circa 6mila ... (orizzontescuola)

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , ha firmato un nuovo decreto che si inserisce nel quadro dell’iniziativa “ Agenda Sud”, la strategia avviata già dallo scorso anno per ... (orizzontescuola)

Agenda Sud, nuovo decreto per il supporto alle scuole più fragili - ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato un nuovo decreto che si inserisce nel quadro dell’iniziativa “Agenda Sud”, la strategia avviata già dallo ...reggiotv

Agenda Sud, nuovo decreto per il supporto alle scuole più fragili. Valditara: "Il nostro obiettivo è una scuola di successo per tutti gli studenti". - Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato un nuovo decreto che si inserisce nel quadro dell’iniziativa “Agenda Sud”, la strategia avviata già dallo scorso anno per ...reggiotv

Agenda Sud, nuovo decreto per il supporto alle scuole più fragili. Valditara: “Vogliamo una scuola di successo per tutti gli studenti” - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato un nuovo decreto che si inserisce nel quadro dell’iniziativa “Agenda Sud”, la strategia avviata già dallo scorso anno per ...orizzontescuola