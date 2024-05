AEW | Ufficiale - Toni Storm affronterà Serena Deeb ad AEW Double or Nothing 2024

(Di giovedì 2 maggio 2024) Questa notte a AEW Dynamite ,su TBS e Triller TV, è stato confermato cheper il Titolo Mondiale Femminile AEW aor, il prossimo evento pay-per-view firmato All Elite Wrestling. Imbattuta dal suo ritorno a gennaio, The Professor ha chiarito il suo interesse nel conquistare il titolo più importante della divisione femminile della AEW. Una vittoria contro Mariah May è stata sufficiente per attirare l’attenzione di Timeless, che ha accettato la sfida. AEWorsi terrà domenica 26 maggio presso il MGM Grand Garden Arena di Paradise, a pochi chilometri da Las Vegas. IT'S OFFICIAL! ...

toni storm vs Serena Deeb ufficiale per AEW DoN 2024

