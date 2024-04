Toni Storm | “La Forbidden Door è sempre aperta”

(Di venerdì 5 aprile 2024), attuale campionessa femminile AEW, ha fatto un’apparizione a sorpresa durante American Dream, l’ultimo PPV della STARDOM. Dopo un breve discorso sui suoi trascorsi nella compagnia,ha affrontato l’attuale Artist of Stardom Champion Mira Shirakawa. Dopo l’evento, l’atleta è stata intervistata da Emily Mae Heller ed ha fatto alcune dichiarazioni sulla cosiddetta. Una collaborazione duratura? “Tesoro, non posso descriverlo. Le parole non possono descrivere quanto questo posto sia importante per me. Questo è stato il vero punto di partenza per diventare quello che sono oggi. Stasera sono venuta qua e mi sono sentita tanto emozionata. Ma soprattutto perché Mariah mi sta rendendo dannatamente orgogliosa. Si sta affermando. Sta davvero facendo un lavoro fantastico. ...

Prima “vera” giornata di show in quel di Philadelphia, quella di ieri, con una forbidden door sempre più aperta e connessa tra le major, come WWE ed AEW, e le indie. Quest’ultimo proporranno, ... (zonawrestling)

Toni Storm torna in STARDOM: la campionessa AEW fa teasing per Forbidden Door - E proprio perché quest’ultima si è esibita, a portarle i fiori per congratularsi è stata la sua mentore Toni Storm che è tornata così in STARDOM, un posto che lei conosce benissimo. Dopo aver elogiato ...worldwrestling

Quante apparizioni nel primo giorno di eventi collegati a Wrestlemania, non solo Toni Storm in STARDOM… - Prima "vera" giornata di show in quel di Philadelphia, quella di ieri, con una forbidden door sempre più aperta e connessa tra le major, come WWE ed AEW, e le indie. Quest'ultimo proporranno, in quest ...zonawrestling

AEW: Toni Storm appare in STARDOM per “riprendersi” Mariah May e sfida Mina Shirakawa - La STARDOM ha tenuto oggi lo show "American Dream 2024" dalla 2300 Arena di Philadelphia, Pennsylvania nell'ambito di quella grande fiera del wrestling che si raccoglie intorno a WrestleMania ogni ann ...zonawrestling