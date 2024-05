AEW | Gli Young Bucks riassumono le loro recenti azioni in un breve tweet

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 2 maggio 2024) Matthew Jackson, Nicholas Jackson, Kazuchika Okada e Jack Perry, questi sono i nomi che compongono la nuova Elite. Una nuova Elita capitanata proprio dai fratelli Jackson che stanno un po’ facendo ciò che vogliono e lo vogliono mettere bene in chiaro. Unriassunto Sembra proprio che per gli EVPs della AEW la vittoria dei titoli di coppia sia stata solo una cosa secondaria perché dal post-Dynasty si sono decisamente su altro insieme ad Okada e Perry. Settimana scorsa l’Elite ha messo KO il patron Tony Khan dopo averlo colpito con la Tony Khan Driver e poi nella puntata della scorsa notte han messo fuori gioco Kenny Omega dopo averlo colpito con la EVP Trigger. Isu X hanno riassunto in un brevissimolee non potevano farlo in maniera ...