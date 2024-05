Adeguamento di caldaie e infissi - ecco il calendario dei lavori che l’Europa ci impone ed è solo l’inizio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 2 maggio 2024) La Direttiva dell’Unione europea sulle case “green”, la famigerata Direttiva sull’efficientamento energetico degli immobili, costringerà il cittadino proprietario di un immobile a intervenire condi ristrutturazione assai costosi. Dobbiamo fare i conti – letteralmente – con le ricadute economiche della misura nota come EPB (Energy Performance of Buildings Directive), che ha la finalità, peraltro sin troppo ambiziosa, di rendere entro il 2050 tutte le abitazioni europee a emissioni zero. Le nuove regole prevedono, pertanto, una riduzione media del consumo di energia delle case del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035.Secondo il portale Ilovetrading, oltre il 70% dei 12 milioni di edifici totali del nostro Paese non è a norma. Sono circa 8 milioni (2 su 3) gli immobili che necessiterebbero delle ristrutturazioni. Le prime simulazioni effettuate dal ...