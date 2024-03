IRS Raises Business Mileage Rate — but Cuts 2 Other Rates - Eligible taxpayers can choose instead to calculate the actual costs of using their vehicle and deduct that amount, as we detail in “6 Things Every Gig Worker Needs to Know About Taxes.” To learn about ...msn

Gig Worker a prova di tutele Ecco cosa dicono i giuslavoristi sulla nuova direttiva Ue - Il provvedimento, che poi dovrà essere applicato dagli Stati dell'Unione entro due anni dalla pubblicazione, ha l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro di oltre 28 milioni di Gig Worker, ...adnkronos

This company helped make AI a reality. Now the machines are crushing it. - Appen once relied on U.S. tech giants for 80% of its revenue, but has fallen victim to rapidly shifting trends in artificial intelligence.livemint