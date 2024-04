(Di mercoledì 24 aprile 2024) I quattro si sarebbero dileguati dopo aver picchiato un uomo alla testa. Polizia arresta un truffatore 21enne che ha sottratto tutti i gioielli a un’anziana – foto repertorio – ilcorrieredellacitta.com Rissa in piazza sfociata oggi a Tor. Intorno all’ora di pranzo di oggi, mercoledì 24 aprile, un gruppo di persone si è accanita, munita di bottiglie e cocci di vetro, contro un rivale via Paolo Ferdinando Qua, provandogli delle gravi ferite. Sono ancora ignote le motivazioni per cui sarebbe scoppiata la rissa, un episodio su cui in questo momento stanno indagando le autorità, sopraggiunte poco dopo la colluttazione sul posto. Aggredito un uomo a Tor: ferito alla testa con unaStando a quanto ricostruito, intorno alle ore 13 quattro persone di ...

Nei giorni scorsi era diventata virale la storia di Edoardo, tifoso dell a Roma che, dopo aver chiamato “Tele Radio Stereo”, famosa radio Roma na molto nota ai tifosi Roma nisti, aveva chiesto alla Roma di vincere l’Europa League come ultimo desiderio prima di morire. Una storia che, in realtà, ... (calcioweb.eu)

Nei giorni scorsi era diventata virale la storia di Edoardo, tifoso della Roma che, dopo aver chiamato “Tele Radio Stereo”, famosa radio Roma na molto nota ai tifosi Roma nisti, aveva chiesto alla Roma di vincere l’Europa League come ultimo desiderio prima di morire. Una storia che, in realtà, ... (calcioweb.eu)

roma, pestato in strada con una bottiglia a Tor bella Monaca: è caccia agli aggressori - Rissa in piazza sfociata oggi a Tor bella Monaca. Intorno all’ora di pranzo di oggi, mercoledì 24 aprile, un gruppo di persone si è accanita, munita di bottiglie e cocci di vetro, contro un rivale via ...ilcorrieredellacitta

Arie di roma, quando l’opera lirica incontra la generazione z - Avvicinare i più giovani all’Opera lirica, valorizzando alcune delle aree più belle della Capitale. Nasce con questo intento Arie di roma, la piattaforma web presentata nella cornice del Teatro ...rainews

roma: verifiche in 287 alloggi Ater in via di Donna Olimpia – VIDEO - L'operazione della Polizia locale di roma Capitale in via di Donna Olimpia.radiocolonna