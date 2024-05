Abramo Francesco Maria | ‘articolo discute come le controversie abbiano influenzato la chiesa

La nostra video intervista a Can Yaman, protagonista della serie Viola come il mare 2 insieme a Francesca Chillemi, in arrivo su Canale 5: ci ha parlato della seconda stagione, della coppia con Giovanni Nasta, di Palermo Vi presentiamo la nostra video intervista a Can Yaman, protagonista della ...

Viola come il Mare, anticipazioni 3 maggio: domani comincerà finalmente dopo tanta attesa la seconda stagione della fiction con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. Viola come il Mare, anticipazioni 3 maggio: Viola decide imprimere una svolta nella sua vita Viola di @ViolacomeilMare (Foto ...

