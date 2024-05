A rischio eliminazione Amici 23 - l’allievo potrebbe lasciare la scuola a sorpresa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 2 maggio 2024) Iniziano ad arrivare le prima anticipazioni sulla settimana puntata del serale che stabilirà una nuovada23. Quando mancano poche settimane alla fine del programma, in studio sono rimasti appena 7 allievi. Sabato scorso l’di Sofia aveva sollevato un polverone infinito. La ballerina originaria di Ancona era l’ultima allieva rimasta nella squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini e godeva dell’apprezzamento di una fetta consistente del pubblico, sia da casa sia quello in studio. >> “Ma la dignità dove ca*** ce l’hai”. Uomini e Donne, l’ultima mossa di Ida Platano e per lei arriva il colpo choc. Ora crolla davvero tutto Molti ritengono che prima di Sofia c’erano altri allievi che “meritavano” di uscire dal talent show condotto da Maria de Filippi. Per la giovane ballerina è stata una delusione ...