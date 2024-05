A Macron piace la guerra | non escludere invio truppe occidentali

(Di giovedì 2 maggio 2024) Emmanueltorna a dire che l'didi terra in Ucraina non va escluso se Mosca dovesse "sfondare le linee del fronte" e se Kiev lo richiedesse.Il presidente francese aveva già avanzato questa ipotesi a febbraio e il rilancio, in una intervista a l'Economist, arriva in un momento di conclamata difficoltà ucraina. "Se i russi sfondassero in prima linea, se ci fosse una richiesta ucraina - cosa che oggi non è - dovremmo legittimamente porci la domanda", ha detto, "Escluderlo a priori significa non imparare la lezione degli ultimi due anni".L'idea del capo dell'Eliseo divide il suo stesso campo politico in Francia. Trova sponda nei Paesi del cosiddetto 'fronte baltico' che temono di poter essere i prossimi nel mirino russo, ma ha già incontrato opinioni di tutt'altro tipo tra gli alleati, compresi ...

La rivelazione è del Dipartimento di Stato americano: "La Russia ha usato un' arma chimica contro le forze ucraine". La Russia avrebbe " usato la cloropicrina contro le forze ucraine, in violazione della Convenzione sulle armi chimiche". La Russia , ha aggiunto il Dipartimento in un comunicato, ... Continua a leggere>>

Proiettili di gomma sui manifestanti all’università dell’Arizona. Secondo il leader di Hamas Sinwar, “la proposta di tregua a Gaza sul tavolo non è una proposta egiziana, ma una proposta israeliana sotto mentite spoglie’”. Microsoft, 2,2 miliardi di dollari in 4 anni nella AI in Malaysia Continua a leggere>>

