ZES - Confesercenti | Bene zona unica Può semplificare

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Zes. Confersercenti: “Includere tra ificiari anche le imprese di turismo, commercio e servizi. Settori fondamentali per lo sviluppo del Sud” “LaEconomica Specialeè una novità importante, che potrebbe aiutare al’accesso delle imprese alle agevolazioni. È però indispensabile ampliare la platea dificiari, includendo le attività del turismo, del commercio e dei servizi, settori economici che riteniamo fondamentali per lo sviluppo delle regioni del Meridione e delle Isole”. Così, in occasione dell’incontro (tenutosi a Roma) tavolo partenariale del Terziario per l’adozione del Piano Strategico della Zes, presso il Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione ed il PNRR. Il vicepresidente ...