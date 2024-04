Latina Zona logistica speciale unica per il Mezzogiono - il senatore Calandrini scrive al governatore Rocca

Latina – Nella scorsa notte a Latina, i Carabinieri del N.O.R. -Sezione Radiomobile, su richiesta della Centrale Operativa, si son diretti in zona in zona Pier Luigi Nervi poiché un cittadino residente a Latina, riferiva di essere stato contattato da un suo amico, un 29enne anch’egli residente a Latina il quale gli riferiva che ignoti […] L'articolo Latina / Portano via i pezzi di un’automobile in zona Pier Luigi Nervi, indagano i Carabinieri ... (temporeale.info)

“Nel primo bimestre del 2024 il Lazio conta 11 vittime. È in zona gialla, con un’incidenza di mortalità sul lavoro tra le meno elevate del Paese. Da gennaio a febbraio, infatti, fa registrare un indice di incidenza di mortalità calcolato per milione di occupati pari a 3,4 contro una media nazionale di 3,9. Ed è questo il dato statistico più importante per noi che ci occupiamo di sicurezza sul lavoro. Perché descrive concretamente il ... (italiasera)