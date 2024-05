WWE | Tra sei giorni Supernova Sessions - sorteggi e ritorn - ecco tutti gli annunci per il prossimo NXT

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Dopo la movimentata night 2 di NXT Spring Breakin’, la WWE haato diversi match e segmenti per ilepisodio del brand “di sviluppo” WWE. Dopo l’inattesoo ed il confronto con Oba Femi, Wes Lee tornerà sul ring, sfidando Josh Briggs nel primo incontro dopo il grave infortunio che lo costrinse, l’anno scorso, a rendere vacante l’NXT North American Title. Già detto della difesa di Roxanne Perez contro Chelsea Green, tornerà anche lacon protagonista Trick Williams. Il nuovo NXT Champion renderà conto della “busta” consegnatogli da Lash Legend nello show condotto da Noam Dar, con la presenza dii Meta Four. Chiude il quadro ilo per decretare gli incontri di qualificazione al Ladder Match di Battleground che, ...

Dopo tre giorni di lavoro sul campo di Uopini, i bianconeri potranno usufruirne di tre di riposo: gli allenamenti riprenderanno Martedì , per una nuova fase della preparazione: il campionato riprenderà domenica 7 aprile (al Berni di Badesse arriverà l’Audax Rufina). In questo periodo di stop gli ... Continua a leggere>>

Meteo Caserta: temporali e schiarite oggi e nei prossimi giorni - Meteo per Mercoledì 1 Maggio 2024, Caserta. Giornata prevalentemente piovosa con fenomeni temporaleschi alternati a schiarite, temperatura minima di 14°C e massima di 20°C ...

Continua a leggere>>

Meteo, quali previsioni per i prossimi giorni - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...

Continua a leggere>>

Usa, il molo temporaneo a Gaza pronto nei prossimi giorni - "Il molo temporaneo per l'ingresso di aiuti a Gaza sarà completato nei prossimi giorni. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza americana, John Kirby, in un briefing con un ristretto ...

Continua a leggere>>