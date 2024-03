Il programma Tre giorni di riposo Martedì prossimo prevista la ripresa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Dopo tredi lavoro sul campo di Uopini, i bianconeri potranno usufruirne di tre di: gli allenamenti riprenderanno, per una nuova fase della preparazione: il campionato riprenderà domenica 7 aprile (al Berni di Badesse arriverà l’Audax Rufina). In questo periodo di stop gli acciaccati avranno la possibilità di recuperare e la speranza di mister Magrini è che possa tornare subito a disposizione anche qualcuno degli infortunati: in infermeria Cristiani (lesione muscolare), Masini (problema al polpaccio) Ravanelli (problema al flessore) e Leonardi (pubalgia). Non ci saranno, alladelle ostilità bianconeri squalificati, i diffidati sono Galligani, Ricciardo, Bianchi, Bertelli e Lollo. Archiviata in anticipo la pratica promozione, l’obiettivo della Robur è adesso mantenere l’imbattibilità ...