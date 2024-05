WWE | Torna Wes Lee ad NXT dopo l’infortunio che ha minacciato la sua carriera e sfida Oba Femi

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Durante la seconda serata dello speciale “Spring Breakin’” di “WWE NXT”, Wes Lee ha fatto un ritorno inaspettato nel brand. La musica di Lee ha risuonatoil match del campione attuale Oba, che ha difeso con successo il suo titolo in un incontro intenso contro Ivar dei Viking Raiders. Lee è comparso dalla folla e ha saltato dalla barricata ai gradini del ring per entrare sul quadrato e confrontarsi con. Lee era stato fuori gioco dal dicembre 2023 a causa di un grave infortunio alla schiena che ha richiesto un intervento chirurgico. Al momento del, Lee era il primonte per il titolo Nordamericano e avrebbe dovuto affrontare l’allora campione Dominik Mysterio a Deadline. A dicembre, annunciò che non avrebbe potuto competere per il prossimo futuro, e in seguito si ...