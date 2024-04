Jankto | «Per molti un omosessuale dev’essere effeminato Abodi venne a chiarire dopo le sue frasi su di me»

(Di sabato 13 aprile 2024), centrocampista del Cagliari, racconta a “L’Equipe” l’esperienza del coming out e come questo ha cambiato la sua vita da calciatore. Sei un calciatore diverso da quando hai fatto coming out? «No, sono sempre lo stesso, non è cambiato nulla, perché ho sempre fatto distinzione tra la mia vita personale e il mio lavoro, cioè lo spogliatoio, il campo, lo stadio. Forse sarei cambiato se ci fossero state reazioni negative dalla tribuna, ma non è stato così». E tu sei una persona diversa? «Il coming out ha cambiato alcuni aspetti della mia vita, non mi nascondo più, penso di essere stato da esempio per tante persone, perché da allora va tutto molto bene. Ma non mi sento diverso». Avevi una relazione con una ragazza, era per seguire il modello classico del calciatore? «Sono cresciuto con Marketta, la nostra relazione è durata cinque anni, andava bene, mi sentivo ...

