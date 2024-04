Mondadori compra la casa editrice Chelsea Green Publishing

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il gruppoacquisisce, tramite la controllata Rizzoli International Publications, il 100% del capitale sociale diCompany. Laè stata fondata 40 anni fa da Ian e Margo Baldwin e ha sede nel Vermont (Usa) e nel Regno Unito attraverso la propria controllataUk. La linea editoriale dellasi focalizza sui temi della sostenibilità, declinati in ambito, salute e benessere, nonché sulla valorizzazione delle diversità culturali. Il corrispettivo dell'operazione, che verrà regolato integralmente per cassa al closing - atteso entro la fine del primo semestre 2024 - è definito in 5 milioni di dollari (su ...