WhatsApp prepara un comodo suggerimento e una punizione per chi viola le norme

WhatsApp ha introdotto alcune novità interessanti a partire dalla Beta : ci sono aggiunte che potenziano i canali e altre per gestire l'account. L'articolo WhatsApp Beta prepara novità per i canali e semplifica la gestione dell'account proviene da TuttoAndroid.

Doppia novitĂ per WhatsApp Beta : da una parte attende l'arrivo delle trascrizioni dei messaggi vocali e accoglie una novitĂ per gli aggiornamenti di stato. L'articolo WhatsApp Beta si prepara ad accogliere la trascrizione dei messaggi vocali e non solo proviene da TuttoAndroid.

La Vf Group Bardiani pronta al Giro d'Italia - La Vf Group Bardiani Csf Faizanè si prepara per la 42a partecipazione al Giro d'Italia, con Domenico Pozzovivo che eguaglierà il record di 18 partecipazioni. La squadra affronterà la corsa rosa con de ...

Basket A2 femminile. Match point salvezza per Vigarano con Torino - La Giara si prepara per il match decisivo contro il Torino Teen Basket per la salvezza. Dopo la vittoria a Venaria Reale, dovranno confermare il loro gioco solido e determinato per centrare l'obiettiv ...

L'amarcord. Piovanelli e la promozione dell'87. Sua la doppietta decisiva - Il Pisa si prepara a una sfida cruciale per i playoff sulla storica terra dello "Zini", ricordando la leggendaria promozione del 1987. Gigi Simoni e la Cremonese si affronteranno in un match carico di ...

