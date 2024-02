WhatsApp Beta prepara novità per i canali e semplifica la gestione dell’account

inviare dei file? Attualmente è stato solamente citato in beta e Condividi Tweet Adamo Genco FONTE Notizie Relazionate WhatsApp Relazionate WhatsApp Apps iOS Articolo WhatsApp per iOS si prepara al

(Di giovedì 15 febbraio 2024)ha introdotto alcuneinteressanti a partire dalla: ci sono aggiunte che potenziano ie altre per gestire l'account. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Scopriamo insieme le ultime novità introdotte nella versione Beta di WhatsApp , nuovi strumenti per la formattazione del testo L'articolo WhatsApp ... (tuttoandroid)

Ben presto si avranno a disposizione Diversi rinnovati strumenti di formattazione del testo WhatsApp . Dopo l’anteprima sperimentale per gli utenti ... (optimagazine)

WhatsApp ripensa gli aggiornamenti dell'app: a partire dall'ultima Beta per Android , la loro gestione è affidata ad un'inedita app di ... (tuttoandroid)

Si registrano Alcuni problemi WhatsApp per una determinata tipologia di utenti del servizio di messaggistica. In effetti i tester pubblici Android, ... (optimagazine)

Un nuovo aggiornamento WhatsApp è disponibile per gli utenti iOS con delle novità davvero molto interessanti che potranno far comodo a chi utilizza ... (optimagazine)

WhatsApp Beta per Android introduce la generazione automatica dei rapporti sull’account La messaggistica WhatsApp Beta per Android semplifica il monitoraggio dell'utilizzo con la nuova funzione di generazione automatica dei rapporti sull'account.

WhatsApp beta per Android: nuovo design della pagina canali WhatsApp per Android sta testando un nuovo design per la pagina dei canali, mirando a migliorare l'esperienza degli utenti con un'interfaccia più intuitiva e accessibile.

Salute, dagli specialisti del San Martino arrivano le prime linee guida europee sull'Alzheimer I medici e i professori del San Martino hanno lavorato insieme a quelli dell'Università di Ginevra e dell'Irccs Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia per consentire di arrivare prima ...