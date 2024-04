(Di mercoledì 17 aprile 2024) Arezzo, 17 aprile 2024 – Ilaretino sarà nuovamente all’insegna dei motori e del vintage. La festa dei lavoratori sarà caratterizzata dal tradizionaleche, giunto alla ventitreesima edizione, riunirà centinaia di vespisti dall’Italia e dall’estero per una giornata all’insegna dell’aggregazione, del divertimento e della scoperta del territorio. Una colorata carovana di Vespa di ogni epoca e di ogni modello sarà diretta verso, con la finalità di andare a proporre un ideale collegamento artistico e culturale tra la città che ha dato i natali a Giorgio Vasari e il borgo che ha ospitato il sommo poeta Dante Alighieri, omaggiando così due personalità fortemente collegate alla provincia di Arezzo. Il, promosso dal Vespa Club Arezzo con i ...

VespArezzo: il raduno del Primo Maggio farà tappa a Poppi - Il raduno è ormai l’evento maggiormente iconico del Primo Maggio di Arezzo e, anno dopo anno, varia il percorso per far conoscere angoli sempre diversi del territorio in sella a una Vespa che tornerà ...lanazione