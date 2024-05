Venezia - ticket d' accesso per i turisti? Ecco cosa ne pensa la gente

In campo alle 18: per essere promossa la squadra di Pecchia deve vincere e sperare che non lo facciano Como o venezia - In campo alle 18: per essere promossa la squadra di Pecchia deve vincere e sperare che non lo facciano Como o venezia ...

Casa, a Treviso il mercato ora parte da 300 mila euro - Fossimo al tavolo di poker si direbbe che servono 300 mila euro «per entrare». Non li hai Non giochi. ecco: il mercato immobiliare cittadino funziona più o meno cosi: senza quei trecentomila euro la ...

Creare lavoro dal nulla e darlo a chi è in difficoltà: da Nord a Sud, tre esempi virtuosi di imprenditoria sociale - In un’Italia dove chi ha avuto un passato difficile fatica sempre più a trovare lavoro attraverso i Centri per l’impiego e dove la disoccupazione giovanile ha una quota (21%) tra le più elevate in Eur ...

